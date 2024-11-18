На дне Балтийского моря повреждён подводный кабель между ФРГ и Финляндией

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Телекоммуникационный кабель C-Lion1, проложенный по дну Балтийского моря между Германией и Финляндией, оборван. Ранее сообщалось о его неисправности.
Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat. О неисправности кабеля ранее сообщали в компании Cinia, государственном операторе телекоммуникационной инфраструктуры. Мероприятия по устранению неисправности начались, ремонтное судно уже готово к отправке. Точные сроки ремонта не называются, но обычно на восстановление кабеля под водой уходит от 10 до 15 дней.
Отмечается, что это единственный финский подводный кабель, который идёт непосредственно в Центральную Европу. Он проложен вдоль газопровода «Северный поток». Такой маршрут для прокладки телекоммуникационного кабеля длиной 1 173 километра был выбран для облегчения монтажных работ.
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Александр Бойцов