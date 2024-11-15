На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском

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Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что российские военные активно теснят ВСУ в районе Купянска. Такое заявление он сделал в своем блоге на YouTube.
По его словам, силы РФ стремительно сжимают позиции украинских войск в этом регионе, вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска окажется под полным контролем России. Меркурис отметил, что зона, контролируемая ВСУ вблизи города, быстро уменьшается.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины усилили огневые удары по населенным пунктам на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины усилили огневые удары по населенным пунктам на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова