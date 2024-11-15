Свыше тысячи бойцов СВО подали заявки на программу «Время героев»

Фото: istockphoto/zim286
Свыше тысячи бойцов спецоперации, включая ветеранов, подали заявки на отбор во второй поток программы «Время героев», сказано в Telegram программы. Уточняется, что регистрация началась в пятницу, 15 ноября.
Накануне объявили о том, что формируется второй поток обучения на магистерской программе и подвели итоги второго модуля прошлого потока.
На новые ответственные должности назначили 12 человек. В частности, речь идет о полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе Артеме Жоге, руководителе Тамбовского региона Евгении Первышове, главе «Движения первых» Артуре Орлове и сенаторе Алексее Кондратьеве. Врио главы Еврейской автономной области назначена Мария Костюк.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.
Читайте также:
ВС РФ освободили село Степановка в ДНР
95-летний ветеран из Воронежской области отдал 2,2 млн рублей бойцам СВО
Бойцы ВС РФ 10 дней отражали атаки превосходящих по численности ВСУ
На новые ответственные должности назначили 12 человек. В частности, речь идет о полномочном представителе главы государства в Уральском федеральном округе Артеме Жоге, руководителе Тамбовского региона Евгении Первышове, главе «Движения первых» Артуре Орлове и сенаторе Алексее Кондратьеве. Врио главы Еврейской автономной области назначена Мария Костюк.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина.
Читайте также:
ВС РФ освободили село Степановка в ДНР
95-летний ветеран из Воронежской области отдал 2,2 млн рублей бойцам СВО
Бойцы ВС РФ 10 дней отражали атаки превосходящих по численности ВСУ
Никита Кротов