Стало известно, на что решаются военные ВСУ, чтобы не воевать

Фото: iStock/Diy13
Раненые солдаты ВСУ сбегают из госпиталей, чтобы не отправляться в зону боевых действий. Об этом рассказал военнослужащий 15-й бригады национальной гвардии Украины (НГУ) Даниил Тарасевич, попавший в плен на красноармейском направлении. Видео допроса публикует Минобороны РФ.
«Много "трехсотых". Вот "трехсотым", наверное, повезло тем, что его положили в больницу, и он из больницы просто сбежал домой. Уже просто гребут всех, как-никак скоро оно закончится, не знаю насколько скоро, но людей просто уже нет, если нас (НГУ) начали брать», — рассказал Тарасевич.Он пояснил, что члены НГУ должны следить за порядком в городе. Он также добавил, что в зону боевых действий отправляют даже писарей без какой-либо подготовки, а сотрудники ТЦК получают деньги за каждого человека. Именно поэтому они забирают даже инвалидов.
Читайте также:
Forbes: дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ
Бойцы ВС РФ беспрепятственно зашли в села Гремяч и Муравьи под Черниговом
«Придется»: чем в США пригрозили Украине
Элина Позднякова