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На Западе забили тревогу из-за сокрушительных ударов России по ВСУ

MWM: ВС России нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ
Фото: iStock/Diy1

ВС России нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ. Об этом информирует Military Watch Magazine.



В материале издания говорится, что российские дроны и ракетные удары были особенно разрушительными из-за сильного истощения ПВО Украины. В результате атак были ликвидированы системы ПВО C-300 и Patriot, что осложнило ситуацию для украинской армии.

Отмечается, что уничтожение Patriot представляет собой серьезный удар по возможностям противовоздушной обороны Украины, особенно в то время, когда другие государства сталкиваются с серьезной нехваткой этих систем и не могут легко восполнить потери ВСУ.

Екатерина Коршунова

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