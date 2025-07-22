Зеленский обрушился с критикой на Евросоюз
Зеленский пожаловался, что ЕС не дал Киеву обещанную помощь
Евросоюз не передал Украине ту помощь, которую обещал. Об этом заявил Владимир Зеленский, передают украинские СМИ.
По словам предводителя киевского режима, Европейский союз открыл возможность получить 150 миллиардов для Украины.
«Уже 10 стран готовы взять эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли и передали нам», — пожаловался Зеленский.
Он добавил, что из-за этого есть вопрос к Североатлантическому альянсу (НАТО) и Евросоюзу.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп переложит расходы по восстановлению Украины на ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».