Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение
Главком ВСУ Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Генерал украинской армии снова вышел на связь с родителями после известий о тяжелом состоянии отца. 86-летний отец Сырского — Станислав Прокофьевич — с апреля этого года борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после коронавируса.
Сначала пенсионер лечился во Владимире, где жила семья, но там медики не смогли ему помочь, поэтому Александр Сырский отправил родителей в Московский регион на лечение и реабилитацию. За лечение отца главком ВСУ заплатил миллион рублей.
Отношения с семьей в последние годы у них были почти прекращены из-за разных позиций по СВО. Родители занимали пророссийскую позицию, регулярно участвовали в шествии «Бессмертного полка».
Ранее сообщалось, что дед главкома ВСУ Сырского участвовал в Демянской операции в Великую Отечественную. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: