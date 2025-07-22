Главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение

22 июля 2025, 08:35

SHOT: Главком ВСУ Сырский заплатил миллион рублей за лечение родителей в Москве

Фото: iStock/peterscode

Главком ВСУ Александр Сырский отправил родителей в Москву на лечение. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.