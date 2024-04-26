На Западе заявили о панике из-за неожиданного шага России

Фото: iStock/Jakub Laichter
На Западе возникла тревога из-за российского наступления в Донбассе. Об этом 26 апреля сообщил военный аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
Он отметил, что после потери Авдеевки началась паника из-за разрушения надежд на стабилизацию фронта со стороны Вооруженных сил Украины.
Меркурис отметил, что украинцы создали новую линию обороны, однако она быстро начала разрушаться. Прорыв российских вооруженных сил укреплений, расположенных к западу от Авдеевки, стал полной неожиданностью для ВСУ, которые рассчитывали на долгосрочную эффективность фортификаций.
Читайте также:
ВСУ предрекли прорыв фронта из-за ошибок военного руководства
Прорыв в Орловке и штурмы в Клещеевке: последние новости СВО
ВСУ бросают Leopard и Bradley на прорыв Запорожского фронта
Артем Кузьмин