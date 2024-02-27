Прорыв в Орловке и штурмы в Клещеевке: последние новости СВО

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ВСУ продолжают наносить удары с использованием дронов по гражданскому населению на фоне неудач на линии боевого соприкосновения. Где удалось продвинуться российским бойцам, и какой населенный пункт перешел под контроль ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
На Времевском выступе российские военнослужащие попытались продвинуться в направлении Золотой Нивы, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В результате боя ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты противника и бронированный автомобиль.
Донецкое направление
ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Новомихайловке применяя средства дальнего поражения. Также зафиксированы атаки российских войск на восточных окраинах города Красногоровка, в районе Невельского и Первомайского.
«ВС РФ продвинулись в н.п. Красногоровка и вошли в город. Бои идут на южных улицах», - подтвердил военкор Евгений Лисицын.Западнее Авдеевки ВС РФ продвинулись к селу Тоненькое. Севернее населенного пункта российские войска после массированных артобстрелов установили контроль над селом Ласточкино и зашли в Орловку.
Бахмутское направление
На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки и в Ивановском. ВСУ удерживают позиции, несмотря на значительные потери среди личного состава и техники.
Луганское направление
ВС РФ перешли в атаку у Тернов, Табаевки и Синьковки. Под ударами ВСУ в Белогоровке, Серебрянке и Торском. Продвижения в настоящий момент не зафиксировано.
Артемовское направление
Российские военнослужащие продвинулись к Красному с востока и севера. Так же ВС РФ атаковали северо-запад от Клещеевки и Андреевки. В результате атаки ВСУ потеряли две БМП (боевая машина пехоты – прим.ред).
ВСУ нанесли удары дронами по Белгороду
Украинская группировка продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам. В селе Почаево Грайворонского городского округа ВСУ ударили дроном-камикадзе по гражданской машине, в которой находились строители. В результате атаки 3 человека погибли, три человека получили ранения.
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Анастасия Хохлова