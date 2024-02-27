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Прорыв в Орловке и штурмы в Клещеевке: последние новости СВО

27 февраля 2024, 09:59
Фото: istock / Longfin Media

Фото: istock / Longfin Media

ВСУ продолжают наносить удары с использованием дронов по гражданскому населению на фоне неудач на линии боевого соприкосновения. Где удалось продвинуться российским бойцам, и какой населенный пункт перешел под контроль ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


На Времевском выступе российские военнослужащие попытались продвинуться в направлении Золотой Нивы, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В результате боя ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты противника и бронированный автомобиль.

Донецкое направление


ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Новомихайловке применяя средства дальнего поражения. Также зафиксированы атаки российских войск на восточных окраинах города Красногоровка, в районе Невельского и Первомайского.

«ВС РФ продвинулись в н.п. Красногоровка и вошли в город. Бои идут на южных улицах», - подтвердил военкор Евгений Лисицын.
Западнее Авдеевки ВС РФ продвинулись к селу Тоненькое. Севернее населенного пункта российские войска после массированных артобстрелов установили контроль над селом Ласточкино и зашли в Орловку.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки и в Ивановском. ВСУ удерживают позиции, несмотря на значительные потери среди личного состава и техники.

Луганское направление


ВС РФ перешли в атаку у Тернов, Табаевки и Синьковки. Под ударами ВСУ в Белогоровке, Серебрянке и Торском. Продвижения в настоящий момент не зафиксировано.

Артемовское направление


Российские военнослужащие продвинулись к Красному с востока и севера. Так же ВС РФ атаковали северо-запад от Клещеевки и Андреевки. В результате атаки ВСУ потеряли две БМП (боевая машина пехоты – прим.ред).

ВСУ нанесли удары дронами по Белгороду


Украинская группировка продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам. В селе Почаево Грайворонского городского округа ВСУ ударили дроном-камикадзе по гражданской машине, в которой находились строители. В результате атаки 3 человека погибли, три человека получили ранения.

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#запад
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Пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, невзирая на срок за дезертирство
27 февраля 2024, 08:55

Фото: istock / Prostock-Studio

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали несмотря на срок за дезертирство. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думал, что я не пойду служить, потому что я не являюсь военнообязанным. С 1996 по 1997 год, когда я служил «срочку», я дезертировал. То есть снял целый караул, но там не убил никого, просто забрал автоматы и ворвался в дом», — поделился мужичка.
Тогда украинца осудили по четырем статьям уголовного кодекса. Мужчину приговорили не только к тюремному сроку, но и к году лечения в Республиканской психиатрической больнице строгого режима.

Повестку он получил весной 2023 года, но «забрали» его только в августе. Ему поручили сообщить замполиту о пребывании в тюрьме психиатрической больнице. Но на месте его признали подходящим для мобилизации.

Ранее вдова русского солдата рассказала об удивительном побеге мужа из украинского плена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#плен
#всу
#военные
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Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Минобороны РФ: Артиллерия ВДВ уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожье
27 февраля 2024, 07:22

Фото: istock / ???? ??????

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировали военных ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области», — заявили в ведомстве.
Участки местности с высоким скоплением бойцов украинских войск были обнаружены в районе населенного пункта Вербовое. Противника уничтожили расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#град
#вдв
#всу
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Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ над Белгородом и Брянском
27 февраля 2024, 07:08

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Два украинских БПЛА минувшей ночью были уничтожены над Брянской областью и один — над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области», — отметили в пресс-службе российского военного ведомства.

Незадолго до этого брянский губернатор Александр Богомаз в своём личном Telegram-канале рассказал об уничтожении средствами ПВО двух украинских дронов, которые попытались атаковать Клинцовский ​район области.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
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Украинский блогер раскритиковал слова Зеленского о числе погибших солдат ВСУ
27 февраля 2024, 05:36

Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) и блогер Станислав Бунятов, автор Telegram-канала «Говорять Снайпер», прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что с начала боевых действий в феврале 2022 года погибла лишь 31 тысяча украинских военнослужащих. Его пост цитирует издание «Страна.ua».
«Как я и говорил, публично объявляет реальную информацию о своих потерях только сторона, которая готовится к капитуляции. Зеленский озвучил заниженные, но переборщил настолько, что это вызвало общенациональное недовольство и полное недоверие», – написал Бунятов.

25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. В ответ на это губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что эти цифры в устах украинского лидера оказались занижены минимум в 10 раз.

Напомним, что до этого о потерях в рядах ВСУ заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда, в декабре 2023 года, погибших насчитывалось от 10 до 13 тысяч. Сам же Зеленский сделал такое заявление впервые с февраля 2022 года.

Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии. Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях. Он также отметил, что эти цифры станут шоком для людей, ибо пропаганда говорит совсем другое.

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#блогер
#погибшие
#всу
#владимир зеленский
#владимир сальдо
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Эммануэль Макрон не исключил отправки европейских войск на Украину
РИА Новости: Макрон заявил, что нельзя исключать отправку войск ЕС на Украину
27 февраля 2024, 01:40

Фото: официальный сайт президента Франции

Возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако консенсус по этой теме так и не был достигнут. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передаёт РИА Новости.
«Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — заявил французский президент, добавив, что для безопасности Европы необходимо поражение Москвы в украинском конфликте.

Страны ЕС будут изучать возможности мобилизации третьих стран для закупки боеприпасов, добавил он. Глава Франции напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных передаче Киеву отдельных видов боеприпасов, и тут же заявил о создании новой — на сей раз по вопросу поставки на Украину дальнобойного вооружения.

Ранее о том, что Прага не станет отправлять своих военнослужащих на Украину, заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала. А президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что страны НАТО и ЕС расходятся в своих мнениях об этом.

В понедельник, 26 февраля, премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны ЕС и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений. По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.

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#евросоюз
#украина
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Зеленский назвал количество снарядов, полученных Украиной от ЕС
27 февраля 2024, 01:23

Фото: iStock/ rarrarorro

Украина получила от Евросоюза менее половины от обещанного миллиона снарядов, заявил президент страны Владимир Зеленский заявил, в ходе встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Его слова передает «РБК-Украина».
По словам Зеленского, пришло только 30% обещанного объема. .

В марте 2023 года страны ЕС утвердили план передачи Украине миллиона снарядов в течение года. При этом в ноябре глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщал, что план выполнен на треть.

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Израиль решил дать Киеву систему раннего предупреждения о ракетных ударах
27 февраля 2024, 00:51

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Израиль в настоящее время решает вопрос предоставления Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотниками, заявил израильский постпред при ООН Гилад Эрдан, чьи слова передает РИА Новости.
Эрдан отметил, что израильскую сторону вынудили развивать исследования в данной сфере, и теперь она «рада поделиться потенциалом с украинскими друзьями«.

Москва неоднократно заявляла, что наносит удары только по военным целям на Украине.

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«Он опустошён»: На Западе обратили внимание на пугающую внешность Зеленского
Guardian: Зеленский на последних совещаниях выглядел опустошенным
26 февраля 2024, 22:43

Украинский лидер Владимир Зеленский стал выглядеть крайне опустошённым, об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.
«Несколько источников сообщили, что после двух лет руководства воюющей страной президент (Владимир Зеленский) на последних совещаниях выглядит опустошенным», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Guardian отметили, что от изнуряющего конфликта устал не только президент, но и всё украинское общество.

Напомним, Украина лишилась главного спонсора в виде союзнических Соединённых Штатов Америки. Теперь в рядах ВСУ наблюдается не только кадровый голод, но и острая нехватка боеприпасов. К тому же, 17 февраля ВСУ потеряли Авдеевку, за которую отчаянно сражались на протяжении последних нескольких месяцев.

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Украинские власти сообщили о мощных взрывах в Херсоне
26 февраля 2024, 22:27

Фото: iStock/dzika_mrowka

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы, об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.
«В Херсоне звучат мощные взрывы», — прокомментировал ситуацию Мрочко.

Никаких иных подробностей случившегося он не привёл.

При этом, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, ранее воздушная тревога была объявлена Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. Сирены воздушной тревоги также заревели на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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#херсонская область
#взрывы
#украина
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