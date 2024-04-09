ВСУ предрекли прорыв фронта из-за ошибок военного руководства

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Украинской армии предрекли прорыв фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.
Так, журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указывают на значительные просчёты военного руководства. Всё это на фоне постоянных мощных ударов ВС РФ и взятия новых стратегических позиций создаёт реальную угрозу прорыва обороны.
Кроме того, по словам Метера, к потере Авдеевки привело использование ВС РФ модернизированных и оснащённых навигационной системой авиабомб, которые ВСУ не могут сбить.
Также обозреватель указал на трудности для украинской армии в районе города Часов Яр. Он усомнился в возможности Украины удержать его под своим контролем в случае, если ВС РФ начнут применять авиабомбы.
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Кроме того, по словам Метера, к потере Авдеевки привело использование ВС РФ модернизированных и оснащённых навигационной системой авиабомб, которые ВСУ не могут сбить.
Также обозреватель указал на трудности для украинской армии в районе города Часов Яр. Он усомнился в возможности Украины удержать его под своим контролем в случае, если ВС РФ начнут применять авиабомбы.
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Анастасия Чинкова