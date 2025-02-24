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На Западе Зеленскому предсказали будущее

FT: в ближайшие недели Зеленский столкнется с самой опасной фазой конфликта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Самая опасная фаза украинского конфликта ждет Владимира Зеленского в ближайшие недели, пишет британское издание Financial Times.
«В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу», — сказано в публикации.
Авторы материала подчеркнули, что главе киевского режима предстоит удерживать западных союзников на своей стороне в условиях его угасающей популярности, а также на фоне президентства Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский может обратиться к турецкой Анкаре за политическим убежищем.

Полномочия Владимира Зеленского истекли в конце мая 2024 года, однако политик не проводит выборы, удерживая власть в стране.

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ВСУ атаковали Рязань и попали в «огненный ад» под Курском: последние новости СВО на 24 февраля
24 февраля 2025, 10:21

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские войска достигли значительных успехов на ключевых направлениях, включая освобождение Новоандреевки на Покровском фронте, Белогоровки на Северском направлении и Улаклы на Угледарском участке. Также были нанесены массированные удары по позициям ВСУ. На фронтах Херсонском, Запорожском, Купянском и Покровском российские силы продолжают наступление, укрепляют свои позиции и преодолевают оборону противника. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


В Курской области продолжаются ожесточённые бои. На утро 24 февраля российские войска продолжают наступление в направлении Журавки, прорываясь через границу от Николаево-Дарьино. По уточнённым данным, небольшие штурмовые группы ВС РФ вошли в северную часть Журавки и закрепляются на своих позициях.
ВСУ проводят контратаки из Беловодов, пытаясь остановить продвижение российских войск. Несмотря на сопротивление, ВС РФ продолжают оказывать давление на противника, сжимая его позиции на данном участке фронта.

В районе Свердликово украинские войска не прекращают попыток восстановить утраченный контроль. Почти ежедневно командование ВСУ отправляет группы боевиков на бронетехнике для атак на южные и восточные окраины села, но все их усилия оказываются безуспешными.

Тем временем российские войска расширяют свои позиции к западу от Свердликово, продвигаясь через лесополосы вдоль границы, создавая «огненный ад» для ВСУ.

Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Рязанской области


Телеграм-канал Baza сообщил о том, что беспилотники ВСУ атакуют Рязанскую область, предполагаемой целью является НПЗ в Рязани. Минобороны РФ и местные власти пока не прокомментировали эту информацию. По данным портала, над городом слышны несколько взрывов, работает система ПВО. Также сообщается, что в районе нефтеперерабатывающего завода начался пожар.

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские войска увеличивают численность личного состава и укрепляют свои позиции с помощью инженерных подразделений. Воздушно-космические силы России нанесли ряд ударов по позициям ВСУ в населённых пунктах Садовое и Днепровское. На острове Корабелов был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии, что значительно ослабило возможности противника в этом районе.


Запорожское направление


На Запорожском фронте идут интенсивные бои за контроль над Пятихатками. Российские подразделения также добились успехов южнее Щербаков, укрепляя свои позиции. У Каменского продолжаются позиционные столкновения, где обе стороны обмениваются ударами без значительных изменений на линии соприкосновения.


Фото: iStock/Olena Bartienieva

Торецкое направление


В Торецке российские войска проводят операции по очистке периметра города. Согласно информации с места событий, ВСУ готовятся к контрнаступлению, перебрасывая дополнительные группы операторов беспилотников, личный состав и технику для укрепления своих позиций.


Часовоярское направление


В Часов Яре продолжаются позиционные столкновения, однако пока не зафиксировано значительных изменений в положении сторон. Ситуация остаётся напряжённой, но стабильной.



Северское направление


На Северском направлении российские силы добились важного успеха, освободив Белогоровку. Штурмовые группы подняли флаги западнее террикона Мелового карьера, что стало символом падения обороны ВСУ, удерживаемой с сентября 2022 года. В настоящее время российские штурмовики проводят зачистку западных улиц Белогоровки и продвигаются к административной границе между Луганской и Донецкой народными республиками.

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Краснолиманское направление


На Краснолиманском участке бои продолжаются южнее Ямполовки и Ивановки. Подразделения ВС РФ прорываются через укрепрайоны противника на высотах и приближаются к населённому пункту Грековка. Упорное сопротивление ВСУ не останавливает продвижение российских сил, которые методично преодолевают оборонительные линии.


Купянское направление


На Купянском направлении российские войска расширяют плацдарм на западном берегу реки Оскол. В ходе наступления они выбили противника из Голубовки и, обходя укреплённый район ВСУ в Кондрашовке, движутся к Купянску. На северном фланге города идут бои в районе Кутьковки, где российские силы отбили несколько позиций противника и продвинулись к селу на 600 метров.

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#всу
#вс рф
#курская область
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В МИД выступили против перемирия на Украине без устранения причин конфликта
Рябков: прекращение огня на Украине грозит последствиями без устранения причин
24 февраля 2025, 09:28

Фото: iStock/iDymax

Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в частности, для российско-американских отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
По его словам, на данный момент фиксируется стремление Вашингтона продвинуться в направлении скорого прекращения боевых действий. Рябков отметил, что прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями.

Необходим поиск долгосрочного решения, которое должно содержать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее, считает дипломат. Рябков заключил, что специальная военная операция глубоко мотивирована, она не могла не начаться.

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#спецоперация
#мид рф
#россия
#украина
#сша
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Потери ВСУ с начала СВО составляют 1,08 млн военных убитыми и ранеными
24 февраля 2025, 09:07

Фото: iStock/Olha Romaniuk

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции составили около 1,08 миллиона человек, включая убитых и раненых. Об этом информирует ТАСС.
В сводках МО РФ указано, что с начала 2025 года Украина потеряла около 80 тысяч военнослужащих, а в 2022 году – 118,5 тысяч.

В 2023 году, по информации МО РФ, потери ВСУ возросли до 405,4 тысячи человек. В 2024 году, согласно последним сводкам, украинские войска понесли более 595 тысяч потерь, что превышает суммарные потери за предыдущие два года.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило о значительных потерях в технике. По данным Минобороны РФ, Украина лишилась 656 самолетов, 283 вертолетов и более 44 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Также зафиксированы потери в зенитных ракетных комплексах (596 единиц), танках и боевых бронированных машинах (21 713 единиц), а также в артиллерии и специальной военной технике.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
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#всу
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Раскрыт план Макрона и Стармера против России
Times: Макрон и Стармер будут отговаривать Трампа от переговоров с Москвой
24 февраля 2025, 08:22

Фото: iStock/3dmitry

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с лидером США Дональдом Трампом попытаются уговорить его прекратить двусторонние переговоры с РФ. Об этом информирует британская газета The Times.
Согласно информации издания, французский и британский политики могут предложить Трампу план по обеспечению безопасности Украины силами Европы.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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#макрон
#переговоры
#франция
#великобритания
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Стало известно, что произошло после падения обломков БПЛА в Рязанской области
Малков: из-за падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие
24 февраля 2025, 08:18

Фото: iStock/abadonian

В Рязанской области были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Падение обломков БПЛА вызвало возгорание на территории одного из предприятий. Об этом написал губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
Однако, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время проводится оценка материального ущерба, и на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской и один — над Крымом. Ситуация остается под контролем, власти продолжают следить за развитием событий.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#минобороны рф
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