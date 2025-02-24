На Западе Зеленскому предсказали будущее

Владимир Зеленский
Самая опасная фаза украинского конфликта ждет Владимира Зеленского в ближайшие недели, пишет британское издание Financial Times.
«В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу», — сказано в публикации.Авторы материала подчеркнули, что главе киевского режима предстоит удерживать западных союзников на своей стороне в условиях его угасающей популярности, а также на фоне президентства Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский может обратиться к турецкой Анкаре за политическим убежищем.
Полномочия Владимира Зеленского истекли в конце мая 2024 года, однако политик не проводит выборы, удерживая власть в стране.
Читайте также:
ВСУ атаковали Рязань и попали в «огненный ад» под Курском: последние новости СВО на 24 февраля
Потери ВСУ с начала СВО составляют 1,08 млн военных убитыми и ранеными
Российские десантники уничтожили американскую технику под Курском
Никита Кротов