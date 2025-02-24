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В ближайшее время Зеленский может сбежать в Турцию

Akşam: Зеленский может запросить убежища в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может попросить убежища в Турции на фоне прекращения военной помощи Запада и возможной угрозы переворота, предположил колумнист турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.
По его словам, если Зеленский продолжит настаивать на сохранении территориальной целостности страны, его могут вынудить уйти с поста.

«Если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с внутренним переворотом… Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают», — написал Гюлчюлер.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и обвинив в желании затягивать конфликт с Россией ради личной выгоды. Сенатор Марко Рубио также сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и отметил, что в некоторых случаях такие претензии обоснованны.

Гюлчюлер считает, что США и Европа больше не намерены поддерживать Киев оружием и финансированием. Он также напомнил, что в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры между российской и украинской делегациями, и если бы Зеленский тогда прислушался к совету президента Турции Реджепа Эрдогана заключить мир, ситуация для него сейчас могла бы сложиться иначе.

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В МИД выступили против перемирия на Украине без устранения причин конфликта
Рябков: прекращение огня на Украине грозит последствиями без устранения причин
24 февраля 2025, 09:28

Фото: iStock/iDymax

Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в частности, для российско-американских отношений. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
По его словам, на данный момент фиксируется стремление Вашингтона продвинуться в направлении скорого прекращения боевых действий. Рябков отметил, что прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями.

Необходим поиск долгосрочного решения, которое должно содержать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее, считает дипломат. Рябков заключил, что специальная военная операция глубоко мотивирована, она не могла не начаться.

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#россия
#украина
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Потери ВСУ с начала СВО составляют 1,08 млн военных убитыми и ранеными
24 февраля 2025, 09:07

Фото: iStock/Olha Romaniuk

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции составили около 1,08 миллиона человек, включая убитых и раненых. Об этом информирует ТАСС.
В сводках МО РФ указано, что с начала 2025 года Украина потеряла около 80 тысяч военнослужащих, а в 2022 году – 118,5 тысяч.

В 2023 году, по информации МО РФ, потери ВСУ возросли до 405,4 тысячи человек. В 2024 году, согласно последним сводкам, украинские войска понесли более 595 тысяч потерь, что превышает суммарные потери за предыдущие два года.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило о значительных потерях в технике. По данным Минобороны РФ, Украина лишилась 656 самолетов, 283 вертолетов и более 44 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Также зафиксированы потери в зенитных ракетных комплексах (596 единиц), танках и боевых бронированных машинах (21 713 единиц), а также в артиллерии и специальной военной технике.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Раскрыт план Макрона и Стармера против России
Times: Макрон и Стармер будут отговаривать Трампа от переговоров с Москвой
24 февраля 2025, 08:22

Фото: iStock/3dmitry

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с лидером США Дональдом Трампом попытаются уговорить его прекратить двусторонние переговоры с РФ. Об этом информирует британская газета The Times.
Согласно информации издания, французский и британский политики могут предложить Трампу план по обеспечению безопасности Украины силами Европы.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину.

Напомним, накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
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#великобритания
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Стало известно, что произошло после падения обломков БПЛА в Рязанской области
Малков: из-за падения обломков БПЛА в Рязанской области загорелось предприятие
24 февраля 2025, 08:18

Фото: iStock/abadonian

В Рязанской области были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Падение обломков БПЛА вызвало возгорание на территории одного из предприятий. Об этом написал губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.
Однако, по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время проводится оценка материального ущерба, и на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, три — над Брянской, два — над Рязанской и один — над Крымом. Ситуация остается под контролем, власти продолжают следить за развитием событий.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 22 БПЛА ВСУ
24 февраля 2025, 07:34

Фото: iStock/NiseriN

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 16 БПЛА уничтожены над Орловской областью, три БПЛА над Брянской областью, два БПЛА над Рязанской областью и один БПЛА над Республикой Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российские десантники уничтожили американскую технику под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#пво
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