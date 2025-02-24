В ближайшее время Зеленский может сбежать в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может попросить убежища в Турции на фоне прекращения военной помощи Запада и возможной угрозы переворота, предположил колумнист турецкой газеты Akşam Эрай Гюлчюлер.
По его словам, если Зеленский продолжит настаивать на сохранении территориальной целостности страны, его могут вынудить уйти с поста.
Гюлчюлер считает, что США и Европа больше не намерены поддерживать Киев оружием и финансированием. Он также напомнил, что в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры между российской и украинской делегациями, и если бы Зеленский тогда прислушался к совету президента Турции Реджепа Эрдогана заключить мир, ситуация для него сейчас могла бы сложиться иначе.
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«Если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности Украины, то в любой момент он может столкнуться с внутренним переворотом… Я не удивлюсь, если в ближайшем будущем Зеленский попросит убежища в Турции. Потому что в США всегда так. Используют и выбрасывают», — написал Гюлчюлер.Ранее бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и обвинив в желании затягивать конфликт с Россией ради личной выгоды. Сенатор Марко Рубио также сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и отметил, что в некоторых случаях такие претензии обоснованны.
Гюлчюлер считает, что США и Европа больше не намерены поддерживать Киев оружием и финансированием. Он также напомнил, что в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры между российской и украинской делегациями, и если бы Зеленский тогда прислушался к совету президента Турции Реджепа Эрдогана заключить мир, ситуация для него сейчас могла бы сложиться иначе.
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Мария Моисеева