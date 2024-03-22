На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия «Днепровская»

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Высоковольтная линия «Днепровская», обеспечивающая основное энергоснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), отключилась утром в пятницу 22 марта. Об этом сообщает официальный канал Запорожской АЭС в телеграм.
Сейчас обеспечение станции энергией обеспечивает линия «Ферросплавная» классом напряжения 330 кВ. Это единственная резервная линия электроснабжения Запорожской АЭС, контролируемая Украиной.
В феврале текущего года на ней произведен ремонт, сейчас линия работает в штатном режиме. Угроз нарушений пределов безопасности нет, радиационный фон остается стабильным и не превышает уровня допустимых значений. В нескольких районах Днепра отключено электричество.
Утром 22 марта воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Есть информация о повреждении объектов критической инфраструктуры.
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В феврале текущего года на ней произведен ремонт, сейчас линия работает в штатном режиме. Угроз нарушений пределов безопасности нет, радиационный фон остается стабильным и не превышает уровня допустимых значений. В нескольких районах Днепра отключено электричество.
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Мария Федоровцева