Объекты критической инфраструктуры повреждены в украинском Кривом Роге

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В результате взрывов, произошедших в Кривом Роге Днепропетровской области Украины утром 22 марта, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом написал в своем телеграм-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.
По словам главы, в городе введены графики аварийных отключений электроэнергии. Пока ряд объектов городской инфраструктуры, например больницы, будет переведен в режим работы от генераторов.
Степень повреждений и количество объектов Вилкул не уточнил, однако рекомендовал жителям запастись водой и зарядить электронные устройства Powerbank для своих мобильных телефонов. Глава призвал жителей во время тревоги быть в укрытиях и не рисковать своей жизнью, а также запретил снимать и выкладывать в интернет моменты взрывов или работу украинских ПВО.
Утром 22 марта воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге.
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Степень повреждений и количество объектов Вилкул не уточнил, однако рекомендовал жителям запастись водой и зарядить электронные устройства Powerbank для своих мобильных телефонов. Глава призвал жителей во время тревоги быть в укрытиях и не рисковать своей жизнью, а также запретил снимать и выкладывать в интернет моменты взрывов или работу украинских ПВО.
«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в своем Telegram-канале.
Утром 22 марта воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом Роге.
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Мария Федоровцева