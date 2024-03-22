В Киеве произошли взрывы утром 22 марта

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В столице Украины Киеве утром 22 марта прогремели взрывы, во многих областях страны объявлена воздушная тревога, сообщает агентство Укринформ, пишет ТАСС.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины.
Накануне 15 взрывов прогремели в Харькове, по данным Telegram-канала главы областной администрации Олега Синегубова, получил повреждение объект критической инфраструктуры, могут ожидаться перебои со светом.
В городских телеграм-каналах сообщается, что жители столицы приезжают к ближайшим станциям метро на машинах и спускаются в вестибюли, чтобы укрыться от ракетной опасности. Пробка из машин образовалась возле станции метро Сырец.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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Накануне 15 взрывов прогремели в Харькове, по данным Telegram-канала главы областной администрации Олега Синегубова, получил повреждение объект критической инфраструктуры, могут ожидаться перебои со светом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
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ТАСС: Мэр Харькова заявил, что в городе произошло около 15 взрывов
РИА Новости: Воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины
Мария Федоровцева