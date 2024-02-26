Начальник Генштаба РФ Герасимов посетил КП 58-й армии в зоне СВО

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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. совершил инспекторскую поездку на командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. В ходе визита он вручил государственные награды отличившимся бойцам и командирам.
Во время награждения генерал Герасимов отметил, что 58-я армия никогда не подводила страну, которую защищает, ещё со времён военного конфликта на Северном Кавказе, и остаётся «армией номер один». Он поблагодарил солдат и офицеров, которым вручал ордена Мужества и медали «За отвагу» и «За храбрость» за честное исполнение воинского долга и пожелал им живыми и невредимыми вернуться домой.
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