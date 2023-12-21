Глава Генштаба РФ Герасимов: действия НАТО в Европе усиливают риск конфронтации

Фото: istockphoto/Bjoern Wylezich
Действия НАТО негативно влияют на политическую ситуацию в Европе. Об этом заявил начальник Генерального штаба РФ, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
Глава российского Генштаба также отметил, что в целом военно-политическая обстановка в мире претерпевает значительные изменения. Уже для всех очевидно, что формируется новый многополярный мир, а гегемония США и их союзников безвозвратно уходит в прошлое.
Читайте также:
Поступок НАТО спровоцировал скандал в Финляндии
Россия производит больше оружия, чем НАТО, сообщил Шойгу
Путин: НАТО перебросила к границам РФ значительные силы США
Александр Бойцов