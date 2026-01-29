На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника УПЦ
В пригороде Хмельницкого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) силой увезли священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщила Хмельницкая епархия УПЦ.
По информации епархии, утром 28 января представители ТЦК задержали настоятеля Свято-Покровского храма села Редвинцы протоиерея Максима Анатольевича Москальчука. Священника доставили в городской военкомат, после чего посадили в автобус и увезли в неизвестном направлении. С того момента связи с ним нет.
На Украине священнослужители подлежат всеобщей мобилизации на общих основаниях — в зависимости от возраста и состояния здоровья. При этом в конце 2024 года Кабмин разрешил бронировать священников так называемых «критически важных религиозных организаций». В июне 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила перечень из более чем 7,7 тысячи таких организаций.
