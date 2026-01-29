На Украине сотрудники ТЦК силой мобилизовали священника УПЦ

29 января 2026, 10:56

Фото: iStock/Photoboyko

В пригороде Хмельницкого сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) силой увезли священнослужителя канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщила Хмельницкая епархия УПЦ.