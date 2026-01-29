Удары по Одессе, кредит на 37,9 миллиарда долларов и встреча Зеленского с Путиным: последние новости СВО на 29 января
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Удары по ОдессеРоссийские силы нанесли удары по Одессе, Виннице, Павлограду и Краматорску. Энергетики в Киеве сообщили о том, что ситуация с электроснабжением стабилизировалась. Теперь вместо экстренных отключений в столице будут использовать плановые графики. Франция пообещала помочь Украине генераторами.
Ростовская областьВ Ростовской области, в частности в Каменске-Шахтинском и его окрестностях, произошло уничтожение нескольких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это событие стало частью более широкой военной операции, направленной на защиту региона от потенциальных угроз со стороны противника.
Сумское направлениеГруппировка войск «Север» продолжает действовать активно в Глуховском районе. Противник перебрасывает свои БПЛА. В Сумскую область дополнительно отправили расчеты 59-й отдельной мотострелковой бригады. Во время боев один из расчетов был уничтожен вместе с командиром взвода. На Теткинском и Глушковском участках наши войска атаковали позиции противника в районе Рыжевки.
Белгородская областьВ Белгородской области в селе Новая Таволжанка мирный житель погиб от удара дрона по машине. В Погромце БПЛА атаковал движущийся автомобиль, ранив гражданского. Власти проверяют готовность пунктов обогрева на случай отключения электроэнергии.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении группировка войск «Север» сообщает о небольших успехах в районах Старицы, Симиновки и Волчанских Хуторов. Бои продолжаются в Купянске, где противник перебрасывает пехоту через реку Оскол. Российские войска продвигаются к Кутьковке, расположенной к северу от города.
Красный Лиман и КонстантиновкаВ Красном Лимане идут бои на юге города, а на севере продолжаются сражения в районе Ставок, Дробышево и Яровой. Из Константиновки приходят новости о продвижении наших штурмовых групп из юго-востока в центр города. На участке группировки войск «Восток» за сутки противник 9 раз пытался контратаковать в полосе Риздвянка — Зализничное, потеряв до двух взводов и четыре боевые машины.
Запорожский фронтНа Запорожском фронте продолжаются бои на прежних позициях в Приморском и Лукьяновском районах. Противник сообщает о продвижении российских войск к Запорожью.
Херсонская областьВ Херсонской области ранили гражданского в Старой Збурьевке из-за сброса боеприпаса с беспилотника. Также обстрелам подверглись Алешки, Голая Пристань, Казачьи Лагеря и Нечаево. Удары БПЛА пришлись на Днепряны, Новые Лагеря, Песчановку, Подстепное, Пойму, Раденск и Солонцы.
G7 выдала Украине кредитов почти на $40 млрдВ прошлом году страны G7 предоставили Киеву кредит на 37,9 миллиарда долларов, используя доходы от замороженных российских активов. Эта сумма составила более 70% всего иностранного финансирования украинского бюджета. В 2024 году «Большая семерка» одобрила заем для Украины на сумму около 50 миллиардов долларов.
Трамп по телефону предлагал Путину обсудить встречу с ЗеленскимПомощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Дональд Трамп предложил рассмотреть встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Этот вопрос обсуждали в ходе телефонных разговоров. Он отметил, что российский лидер уже не раз говорил о готовности к диалогу. Ушаков подчеркнул, что глава киевского режима может сам приехать для переговоров, если захочет.
Запад не смог повлиять на позицию России на переговорах по УкраинеБывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Запад не сможет повлиять на позицию России на переговорах по Украине. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он отметил, что реальность такова: Россия добьется своих целей.
Силы ПВО ночью уничтожили девять БПЛА ВСУ над регионами РФСредства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Брянской области и Республики Крым и один – над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.