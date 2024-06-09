Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника

Боевики ВСУ пытаются отступать из населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в Telegram-канале написал военкор Юрий Котенок. По утверждению военкора, оборону украинских радикалов в этом районе сняли. Многих националистов перебросили на харьковское направление, а оставшихся боевиков не хватает, чтобы удержать кварталы Часова Яра.