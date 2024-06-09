Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два беспилотника

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Российские системы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун-МД» и два дрона в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«9 июня с 09:30 до 10:30 мск предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку на объекты в России с использованием управляемой ракеты "Нептун-МД" и беспилотников самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили одну управляемую ракету "Нептун" и два БПЛА над Белгородской областью», — говорится в сообщении.С 11 апреля 2022 года в Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это связано с обострением ситуации на украинско-российской границе и усилением активности украинских военных в приграничных зонах. Протяженность границы между Украиной и Белгородской областью составляет 350 километров.
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Артем Кузьмин