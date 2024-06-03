Над Белгородской областью сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха»

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Система противовоздушной обороны сбила в небе над Белгородской областью шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Около 21.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью.
В 21.05 по московскому времени в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Около 22.00 её отменили.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по меньшей мере 100 снарядов по территории Белгородской области.
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Элина Позднякова