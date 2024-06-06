ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

Много специалистов НАТО прибыло на Украину, которые назначены на руководящие должности в ВСУ, что говорит об укреплении военного сотрудничества Киева и Запада. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники, его слова передает РИА Новости.