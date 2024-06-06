ВСУ дважды атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

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Украинская сторона дважды атаковала сельхозпредприятие в Белгородской области, никто не пострадал. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В селе Грузское Борисовского района ВСУ дважды атаковали территорию сельхозпредприятия — с беспилотников были сброшены взрывные устройства. В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй — серьезно поврежден, без возгорания», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате вражеской атаки никто из местных жителей не пострадал. Региональные службы начнут ликвидировать последствия обстрела после согласования с Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников в Крыму, ещё шесть — в Белгородской области. Также уничтожена противокорабельная ракета «Нептун» в Ростовской области.
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Элина Позднякова