Над головой летает рой дронов: Генерал Кривонос объяснил обвал обороны ВСУ

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Украинская оборона разваливается из-за мощных ударов российских дронов, с таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — объяснил Кривонос.
По словам отставного генерала, Вооружённые силы Украины не успели построить оборонительные сооружения на всех участках фронта, поэтому иногда им приходится отступать на пустую территорию.
Кривонос подчеркнул, что «фронт не резиновый» и действительно может быть прорван в любой момент.
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Евгения Парфентьева