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Очередной массированный обстрел Белгорода Вооружёнными силами Украины (ВСУ) напрямую связан с их поражениями на фронте. Обстреливая мирные дома, Киев пытается отыграться таким образом за постоянные неудачи.
Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого варварского террористического акта. Очередной удар киевского режима по мирным людям Сальдо назвал проявлением безумной злобы на грани помешательства.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выражая соболезнования белгородцам, отметил, что граждане ДНР давно знают, каково это — жить под обстрелами. Поэтому все дончане ощущают боль Белгорода как свою, чувствуют её на себе, написал глава ДНР в социальной сети.
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Александр Бойцов