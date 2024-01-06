Над Крымом сбили четыре ракеты ВСУ

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В ночь на 6 января российские противовоздушные силы перехватили и уничтожили четыре ракеты над Крымским полуостровом, сообщило Минобороны России.
Ранее, 5 января, Минобороны информировало о уничтожении и перехвате 36 украинских беспилотников над Крымом и Краснодарским краем. Это пресекло, по словам военного ведомства, предполагаемую попытку ВСУ осуществить террористическую атаку на объекты в России.
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Артем Кузьмин