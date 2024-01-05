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Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, есть один пострадавший

05 января 2024, 18:58
Фото: iStock/frantic00

Фото: iStock/frantic00

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС Украины обстреляли город Шебекино. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий», — говорится в публикации.

Гладков добавил, что в результате атаки один человек получил осколочное ранение. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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В Иране задержали причастных к теракту
Глава МВД Ирана Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане
05 января 2024, 18:30

Фото: iStock/OlFedv

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании причастных к теракту в провинции Керман. Об этом сообщает IRNA.
По словам Вахиди, данные о задержанных будут объявлены позже сотрудниками спецслужб. По информации источника, во время теракта погибли 89 человек, 12 из них — дети, возраст которых младше 15 лет. Были ранены 284 человека.

Ранее верховный руководитель Ирана Али Хаменеи после событий в Кермане призывает командующих избегать прямого конфликта с США.

Напомним, взрывы случились в среду, 3 января, во время траурного шествия в годовщину гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. Один из них произошёл в 700 м от могилы Сулеймани, а второй — в одном километре от нее. Замгубернатора Кермана по безопасности заявил, что взрывы носят террористический характер.

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На участке подводного кабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией случился сбой
05 января 2024, 17:06

Фото: istockphoto/naumoid

Сбой зафиксирован на участке подводного электрокабеля EstLink 1 между Финляндией и Эстонией.
Об этом пишет финский оператор электросетей Fingrid. Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией отключилось от сети 5 января 2024 года в 11:17 (12:17 мск).

«На момент отключения мощность, передаваемая по соединению из Эстонии в Финляндию, составляла 50 МВт», - сказано в сообщении на сайте Fingrid.
Сбой в передаче электроэнергии между двумя странами связывают с простой неисправностью. Точную причину сбоя выясняют.

Ранее сообщалось, что баржа с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост, который находится на границе Сербии и Хорватии, и затонула в реке Дунай.

Радио и телевидение Сербии сообщает, что баржу Lola 5 из австрийского города Линц в сербское Смедерево толкал буксир Antonia, шедший под немецким флагом. Примерно в полночь по местному времени баржа ударила в опору моста у сербского города Бачка-Паланка и хорватского Илок.

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#финляндия
#эстония
#новости
#происшествие
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В Екатеринбурге арестовали мужчину, выбросившего дочь с пятого этажа
URA.RU: В Екатеринбурге арестовали мужчину, выбросившего дочь с пятого этажа
05 января 2024, 16:24

Фото: iStock/Rawf8

В Екатеринбурге мужчину, обвиняемого в убийстве годовалой дочери, заключили под стражу. Об этом пишет URA.RU.
Согласно решению Исетского районного суда, мужчина пробудет в СИЗО до 2 марта.

Отмечается, что молодой человек свою вину не признал, а также отказался общаться с журналистами.

Напомним, что трагедия произошла 30 декабря на улице Посадской. Предварительно, Илья И. поссорился с супругой, после чего выкинул в окно с пятого этажа годовалую дочку. Ребёнок скончался на месте. Малышку обнаружили только 3 января — все эти дни она лежала в сугробе незамеченной.

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#мужчина
#сизо
#ребёнок
#суд
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В Дунае затонула баржа с тысячей тонн азотных удобрений
05 января 2024, 15:59

Фото: iStock/SHansche

Баржа с тысячей тонн азотных удобрений врезалась в мост, который находится на границе Сербии и Хорватии, и затонула в реке Дунай.
Радио и телевидение Сербии сообщает, что баржу Lola 5 из австрийского города Линц в сербское Смедерево толкал буксир Antonia, шедший под немецким флагом. Примерно в полночь по местному времени баржа ударила в опору моста у сербского города Бачка-Паланка и хорватского Илок.

Баржа, получив пробоину, затонула. В результате аварии никто не пострадал.

Сейчас движение по мосту приостановлено. Буксир Antonia остался в речном порту города Бачка-Паланка. Хорватская сторона закрыла контрольно-пропускной пункт Илок.

На месте аварии работают полиция, прокуратура и экологическая инспекция. Взяты пробы воды. Устанавливают степень ущерба, который нанесли мосту, и уровень опасности для окружающей среды.

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#происшествие
#хорватия
#сербия
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В Подольске ситуация с прорывом на теплотрассе взята под контроль властей
05 января 2024, 15:35

Фото: istockphoto / oksana fedina

Прорыв на теплотрассе в Климовске находится на контроле у властей. Об этом сообщил корреспондент.

Прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» произошел накануне в Подольске.


На данный момент ситуация находится под пристальным контролем вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, который лично приезжал на место аварии.


«Эта котельная снабжает теплом 21 000 жителей части Подольска. Вчера здесь произошла авария. При повторном запуске произошёл гидроудар с тремя подрывами. К сожалению, так как котельная ведомственная и режимная, нас проинформировали поздно о том, что запустить котельную не получится. Как только мы получили сообщение мы собрали здесь аварийные бригады практически со всей Московской области. В течение ночи ликвидировали протечки. Достаточно сложная была сварка на территории самого завода. На сегодняшний момент все протечки устранены. Сейчас мы заполняем систему и в ближайшее время планируем запустить котел». — подчеркнул Евгений Хромушин.


Стоит отметить, для пострадавших были развернуты пункты обогрева на базе Дома культуры «Машиностроитель» и в гимназии имени Подольских курсантов по ул. Революции, 2, где люди могут выпить горячий чай и согреться. Также волонтёры на месте оказывают всю необходимую поддержку людям в временных пунктах.Для детей работает детский уголок и комната с ребенком. Чтобы разбавить ситуацию в 17:00 бесплатно покажут детский спектакль.


Кроме этого, до пункта организован автобус, который ходит каждый час от Дома культуры им. 1 Мая. Работы на котельной ЗАО «КСПЗ» продолжаются до сих пор.


По вопросам подачи тепла работает горячая линия: 8(4967)50-00-50, 8 (496) 755-57-98.


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#подмосковье
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Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
РИА Новости: Пять пострадавших в ДТП в Чувашии доставили в нижегородскую больницу
05 января 2024, 12:19

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нижегородской области пятеро из 27 человек, попавших в смертельное ДТП с автобусом, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.
В орецком районе Чувашии 3 января около 23:00 в ДТП попал автобус, направлявшийся из Нижнего Новгорода в Тольятти. На момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров и 2 водителя. Из них двое пассажиров погибли, 15 человек были госпитализированы, ещё 14 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

«По состоянию на утро 5 января 27 нижегородцев, попавших в ДТП в Чувашии, доставлены автобусами в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Еще 2 человека обратились в лечебные учреждения региона самостоятельно. В результате обследований на амбулаторное лечение направлено 24 человека, госпитализированы пять человек. Все госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести», — говорится в публикации.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что эвакуация пострадавших жителей Нижегородской области продолжается.

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В Подольске устранили аварию прорыва на теплотрассе местной котельной
05 января 2024, 11:48

Фото: istockphoto / oksana fedina

В подольском микрорайоне Климовск в ближайшее время начнётся подача отопления после прорыва теплотрассы.
21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз.

Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

«В квартирах в это время было около 13-15 градусов, а в подъездах жилых домов прорвало трубы. Позднее в микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, оборудованных тепловыми пушками», — сообщили в Shot.

Стоит отметить, что аварию смогли устранить к сегодняшнему утру. Кроме этого, в ближайшее время начнётся подача отопления в жилые дома.

Также аварии на коммунальных объектах наблюдались и в Химках, Электростали и Раменском районе.

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#дома
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога
05 января 2024, 11:46

Фото: iStock/DmyTo

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявлена воздушная тревога.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал он в своём Телеграм-канале.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в Севастополе в 11:18 по мск.

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Reuters: Иордания нанесла авиаудары по позициям наркоторговцев в Сирии
05 января 2024, 11:29

Фото: iStock/Derek Brumby

Иордания совершила по предполагаемым позициям контрабандистов наркотиков в Сирии. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, с воздуха военными был разрушен дом, принадлежащий крупному торговцу наркотиками и главарю одной из банд. Кроме того, несколько контрабандистов были ликвидированы в соседнем Сальхаде.

Телеканал Аl Hadath ранее сообщал, что ВВС Иордании 18 декабря атаковали южные районы Сирии в ходе операции против банды боевиков, нарушающих границу.

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