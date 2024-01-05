Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, есть один пострадавший

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«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий», — говорится в публикации.
Гладков добавил, что в результате атаки один человек получил осколочное ранение. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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