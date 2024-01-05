NI: «Ланцеты» показали недостаток западной военной стратегии

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Массовое применение РФ ударных дронов «Ланцет» выявило недостаток военной стратегии Запада, которая сосредоточена на производстве дорогой техники.
Об этом сказано в статье Филипа Пилкингтона, опубликованной в The National Interest.
По словам автора, в бизнесе есть термин «товаризация», который описывает следующее: бывший предмет роскоши становится повседневным товаром. Аналогичный процесс переживает и военное дело.
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По словам автора, в бизнесе есть термин «товаризация», который описывает следующее: бывший предмет роскоши становится повседневным товаром. Аналогичный процесс переживает и военное дело.
«Современные боевые действия переживают стремительную товаризацию. Причина отчасти иронична: технологии, которые изначально разрабатывали именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), оказались в потребительском сегменте и стали доступнее по цене», - говорит Пилкингтон.Ярким примером технологии «товаризировавшейся» во время украинского конфликта явились российские беспилотники «Ланцет» от компании ZALA. Они простые и скорые в сборке.
«Они широко использовались для поражения танков и другой техники ВСУ. Кадры, как «Ланцеты» подбивают современные танки вроде немецких «Леопардов 2», стали обычным явлением», - пишет Пилкингтон.Если сравнивать затраты, то получается «откровенный абсурд», по мнению автора: по чистой себестоимости РФ может произвести примерно 314 «Ланцетов» на каждый немецкий «Леопард», учитывая разницы цен в двух странах эта цифра вырастает до 683.
«Напрашивается очевидный вопрос: сравнится ли «Леопард 2» по своим боевым возможностям почти семистам «Ланцетам»? Едва ли», - отметил автор.Автор стать поставил под сомнение военную стратегию Запада, которая сосредоточена на производстве дорогостоящей техники.
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Мария Фирсова