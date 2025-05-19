Над регионами РФ за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА

Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о нежелании поставлять ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, на самом деле хочет умолчать о поставках, а его словам нельзя доверять. Об этом заявила российский дипломат Мария Захарова.