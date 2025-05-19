Над регионами РФ за ночь уничтожили 35 украинских БПЛА

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Средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 35 украинских дронов над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
26 беспилотников сбили над территорией Республики Крым, 8 — над Брянской областью и 1 — над Белгородской областью. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова