Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России. Об этом глава Российской Федерации сообщил, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».