Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России. Об этом глава Российской Федерации сообщил, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Российский лидер отметил, что у РФ достаточно сил, чтобы завершить конфликт с необходимым для себя итогом.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова