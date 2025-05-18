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Путин рассказал о необходимом для России результате СВО

Путин назвал устранение причин кризиса нужным результатом СВО для России
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что результатом специальной военной операции должны стать устранение причин, которые вызвали кризис, создание условий для долгосрочного мира и обеспечение безопасности России. Об этом глава Российской Федерации сообщил, говоря о результатах СВО в кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Российский лидер отметил, что у РФ достаточно сил, чтобы завершить конфликт с необходимым для себя итогом.

Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Может вандализм произойти»: Маша Распутина рассказала о могиле матери на Украине
Маша Распутина рассказала, что за могилой ее матери на Украине следит священник
18 мая 2025, 10:35

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Маша Распутина рассказала, что после начала СВО не может посетить могилу матери на Украине. Об этом она сообщила в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.
Мать певицы скончалась в 1986 году, однако Распутина не стала раскрывать город, где находится могила женщины.

«Нельзя говорить. Может вандализм произойти», — пояснила артистка.

По словам Маши, священник из местной церкви уже много лет следит за захоронением. Его имя исполнительница также не назвала в целях безопасности.

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Сужение котла под Торецком, освобождение Александрополя и теснение ВСУ на покровском фронте: последние новости СВО на 18 мая
18 мая 2025, 10:09

Фото: iStock/ McKlin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки ВСУ дважды пытались пересечь границу с РФ в окрестностях Рыжевка — Тёткино и Павловка — Новый Путь. В ходе боевых действий большинство вражеских солдат было уничтожено в районе границы. Оставшиеся в живых отступили вглубь украинской территории. Переход границы не допущен.

В Сумской области продолжается работа по зачистке территории и уничтожению мест скопления живой силы и техники противника. ВС РФ, выбив украинских военных из нескольких укреплённых позиций, продолжают наступление на окраинах населённого пункта Беловоды. В целом на Сумском направлении продвижение российских войск составило более 600 метров.

Торецкое направление


Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Александрополь. ВС РФ на данном направлении ведется работа по блокированию дороги, которая соединяет Константиновку с Покровско-Мирноградской агломерацией, и очистке котла, сформированного между Александрополем, Зарёй и Романовкой.

В населённом пункте Романовка российские военные заняли позиции на восточной окраине, постепенно оттесняя армию ВСУ к центру. Кроме того, освобождена Новая Полтавка и продолжается наступление в направлении Русин Яра и Яблоновки.

Северское направление


На северском участке фронта российские штурмовые отряды смогли продвинуться в населённом пункте Верхнекаменское, где сейчас идут ожесточённые бои. ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, но российские войска продолжают наступление.

За ночь над двумя российскими регионами сбили семь дронов ВСУ
За ночь над двумя российскими регионами сбили семь дронов ВСУ

Угледарское направление


ВС РФ проводят операцию по освобождению территории к западу от Вольного Поля. В районе Шевченко, где расположены крупные запасы лития, украинские военные оказались в тактической изоляции после блокировки дороги на Воскресенку.

По информации, полученной с мест, стало известно об освобождении поселка Богатырь. ВС РФ укрепляют позиции на флангах.
В районе Алексеевки продолжаются активные боевые действия. ВСУ пытались провести контратаку к востоку от села, но, потеряв две боевые бронированные машины, отступили.

Покровское направление


В этом районе боевые действия подошли вплотную к границе Днепропетровской области. ВСУ передислоцировали на этот участок боевиков из запрещённой в Российской Федерации террористической организации «Айдар».

Несмотря на упорное сопротивление, российские силы смогли продвинуться к югу от Богдановки, увеличив зону своего контроля на один километр. На западном направлении от Покровска боевые действия продолжаются в Удачном и в северо-западной части Котлино.

В районе Зверево — Леонтовичи продолжаются ожесточённые столкновения на подступах к террикону. В то же время в лесополосе у Бельгийки разворачиваются напряжённые бои. В восточной части этой территории ВС РФ перемещаются по железнодорожным путям в сторону Новоукраинки и Чунишино, а также вдоль трассы, которая находится севернее Малиновской развязки.

Краснолиманское направление


ВС РФ продолжают успешно продвигаться на данном направлении. Их цель — занять правый берег реки Жеребец к югу от Торского, чтобы создать плацдарм для атаки на Лиман-Ямполь и окружить украинские войска в районе Северска. В Колодезях и Редкодубе продолжаются активные боестолкновения.


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#военные
#всу
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#украина
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За ночь над двумя российскими регионами сбили семь дронов ВСУ
Минобороны: над Брянской и Белгородской областями за ночь сбили семь дронов
18 мая 2025, 09:12

Фото: iStock/bbsferrari

Средства ПВО за ночь ликвидировали семь украинских дронов над двумя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что четыре вражеских беспилотника сбили над Белгородской областью и три — над Брянской. Иные подробности в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#брянская область
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На Западе раскрыли негативные последствия провокации Зеленского в адрес Путина
Público: Провокация Зеленского привела к фиаско на переговорах с РФ в Стамбуле
18 мая 2025, 06:46

Владимир Зеленский

Поведение президента Украины Владимира Зеленского перед переговорами в Стамбуле привело к провалу позиций украинской делегации. Об этом пишет испанская газета Público, анализируя ход дипломатического процесса.
Издание отмечает, что изначально провокационная тактика Зеленского обернулась необдуманным решением, которое дало России повод сосредоточиться на диалоге с Вашингтоном, а не с Киевом.

ВСУ нанесли ракетный удар по Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по Запорожской области
«То, что сначала показалось Зеленскому идеей для провокации, превратилось в поспешное и непоследовательное решение, которое просто дает Москве повод продолжить боевые действия и сделать ставку на продолжение диалога с Вашингтоном, а не с Киевом», — указывается в материале.
Авторы материала указывают, что спешка Зеленского и его публичный призыв к Владимиру Путину прибыть в Стамбул также вызвали раздражение у Дональда Трампа. Это, по мнению Público, и стало причиной выбора США стратегии прямых контактов с Москвой.

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#призыв
#украина
#россия
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США пригрозили России очередными санкциями из-за Украины
Рубио: США введут санкции против РФ при отсутствии прогресса по Украине
18 мая 2025, 02:17

Фото: iStock/syahrir maulana

Конгресс США может ввести новые антироссийские санкции в случае отсутствия прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS News, сообщив, что российская сторона уже уведомлена о возможном усилении ограничений.
«Мы проинформировали россиян о том, что Конгресс примет закон о санкциях, если на переговорах по Украине не будет достигнут прогресс. Принятие Конгрессом законопроекта — это то, что мы не можем остановить или контролировать», — заявил он.
Обсуждаемый законопроект, как передаёт издание, предусматривает расширение санкций против государственных структур и отдельных граждан России. В администрации президента США рассчитывают, что угроза новых мер заставит Москву «пойти на конструктивный диалог».

Точные детали документа не раскрываются, но, по данным источников, Конгресс может принять его в ближайшие недели.

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