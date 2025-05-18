Захарова раскрыла возможные планы Мерца по Украине

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Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о нежелании поставлять ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, на самом деле хочет умолчать о поставках, а его словам нельзя доверять. Об этом заявила российский дипломат Мария Захарова.
«Не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности. Как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму», — сказано в Telegram-канале официального представителя МИД РФ.Захарова упомянула цитату немецкого политика о том, что разговор о передаче указанных вооружений был публичным, а затем правительство ФРГ не стало раскрывать информацию об оружейных поставках в ВСУ.
Ранее Мерц заявлял, что Германия не планирует отправлять Киеву Taurus в ближайшее время.
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Никита Кротов