Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ленобласть
Беспилотники ВСУ атаковали Ленинградскую область, два мирных жителя получили ранения. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Согласно последней информации, силы противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА. Пострадавших госпитализировали для дальнейшего обследования.
«По предварительным данным зафиксировано падение обломков во Всеволожском районе. В промзоне поселка им. Морозова повреждена кровля неэксплуатируемого здания», — проинформировал Дрозденко.Ранее поступили сообщения о серии взрывов в окрестностях Воронежа. Вероятно, речь идет об еще одной атаке беспилотников.