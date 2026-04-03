Автомобиль МЧС попал под удар ВСУ во время тушения пожара в Энергодаре
В Энергодаре сотрудники МЧС работали на вызове и чуть не стали жертвой агрессии ВСУ. Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр города Максим Пухов.
Спасатели прибыли на место возгорания после обстрела, однако в процессе работы их технику атаковал беспилотник. Инцидент произошел в районе Запорожской ТЭС. В результате удара никто из сотрудников МЧС не пострадал, однако их автомобиль получил повреждения.
Пухов выразил уверенность, что украинские вооруженные силы целенаправленно атаковали экстренные службы, чтобы увеличить количество жертв и не дать потушить пожар.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об очередных попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников.
