Достижения.рф

Автомобиль МЧС попал под удар ВСУ во время тушения пожара в Энергодаре

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Энергодаре сотрудники МЧС работали на вызове и чуть не стали жертвой агрессии ВСУ. Об этом в Телеграм-канале рассказал мэр города Максим Пухов.



Спасатели прибыли на место возгорания после обстрела, однако в процессе работы их технику атаковал беспилотник. Инцидент произошел в районе Запорожской ТЭС. В результате удара никто из сотрудников МЧС не пострадал, однако их автомобиль получил повреждения.

Пухов выразил уверенность, что украинские вооруженные силы целенаправленно атаковали экстренные службы, чтобы увеличить количество жертв и не дать потушить пожар.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об очередных попытках ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0