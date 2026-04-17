Спасатели почти сутки ищут девочку под завалами атакованного БПЛА жилого дома в Туапсе
В Туапсе под завалами жилого дома почти сутки ищут тело 14-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, во время налета БПЛА ВСУ прошлой ночью в доме на улице Сочинская находилась мама со своей несовершеннолетней дочкой. Здание рухнуло после попадания обломка украинского беспилотника. Женщина выжила, а ребенок не успел выбежать на улицу и остался под завалами.
По словам очевидцев, диван, на котором спала девочка, обнаружили в 30 метрах от места трагедии. Сотрудники МЧС и волонтёры, в число которых входят местные жители, до сих пор продолжают разбирать руины. Они не теряют надежды найти школьницу живой.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Туапсе из-за массированного налета украинских беспилотников оказались повреждены 52 частных и восемь многоквартирных домов.
