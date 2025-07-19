Над Ростовом и Таганрогом прогремело около 10 взрывов на фоне атаки дронов ВСУ
Над Ростовом-на-Дону и Таганрогом прогремело около десяти взрывов на фоне атаки дронов ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Как рассказывают очевидцы, над разными частями Ростова было слышно от пяти до восьми взрывов. К тому же прогремело над городом Каменск-Шахтинский. Источником взрывов является работа ПВО по беспилотникам ВСУ.
Над Таганрогом прогремело от четырех до шести взрывов. К тому же были слышны звуки пролетающих БПЛА.
Власти пока никак не комментировали информацию о случившемся. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
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