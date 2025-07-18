В пригороде Дмитрова истребитель ВС РФ уничтожил беспилотник ВСУ
В пригороде подмосковного города Дмитров российский истребитель уничтожил беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Shot.
Как рассказали очевидцы, обломки БПЛА упали рядом с общественным пляжем. На месте их падения начался пожар.
«Предварительно, обошлось без пострадавших. Также о звуках взрывов сообщают жители Домодедово», — передает telegram-канал.
На фоне этого о сбитии беспилотника на подлете к Москве рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, вражескую цель уничтожили средства ПВО Минобороны РФ.