В пригороде Дмитрова истребитель ВС РФ уничтожил беспилотник ВСУ

18 июля 2025, 23:12

Фото: iStock/bbsferrari

В пригороде подмосковного города Дмитров российский истребитель уничтожил беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Shot.





Как рассказали очевидцы, обломки БПЛА упали рядом с общественным пляжем. На месте их падения начался пожар.





«Предварительно, обошлось без пострадавших. Также о звуках взрывов сообщают жители Домодедово», — передает telegram-канал.