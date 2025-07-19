Средства ПВО сбили беспилотники в Можайске и Дмитрове
Средства ПВО ВС РФ сбили вражеские беспилотники над подмосковными Можайском и Дмитровом. Все за 18 июля над Московской областью было сбито 10 дронов ВСУ.
Как отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин, обломки БПЛА упали в поле вдали от жилых домов. Пострадавших в результате проишествия удалось избежать. Была повреждена высоковольтная линия. Сейчас специалисты устраняю неполадку.
Ранее сообщалось об атаке дронов на Ростовскую область. Над регионом прогремели взрывы не менее пяти раз.
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