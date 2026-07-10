Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили в ДНР

10 июля 2026, 12:33

Наемник ВСУ из Грузии Кебурия заочно получил 14 лет колонии в ДНР

Фото: istockphoto/AMilkin

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор в отношении гражданина Грузии Давида Кебурия. Его признали виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в период с 2022 по 2026 год.