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Наемника ВСУ из Грузии заочно приговорили в ДНР

Наемник ВСУ из Грузии Кебурия заочно получил 14 лет колонии в ДНР
Фото: istockphoto/AMilkin

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор в отношении гражданина Грузии Давида Кебурия. Его признали виновным в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в период с 2022 по 2026 год.



Как сообщили в пресс-службе инстанции, 37-летнего Кебурию осудили по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, постановили конфисковать в доход государства денежные средства, полученные осужденным за участие в боевых действиях. Общая сумма составила более 3,7 млн рублей.

Согласно материалам дела, Кебурия был в составе грузинского националистического формирования, деятельность которого запрещена на территории России. Подсудимый находится в розыске. В прокуратуре ДНР уточнили, что наказание он будет отбывать после возможной экстрадиции или задержания.

Никита Кротов

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