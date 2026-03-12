Иностранные бесследно наемники исчезли из Херсона
Боец Викинг: иностранных наемников ВСУ в Херсоне больше нет
ВС РФ больше не фиксируют присутствия иностранных наемников в подконтрольной ВСУ части Херсона. Об этом заявил боец расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Викинг.
По его словам, которые передает РИА Новости, ранее наемники из стран НАТО и Латинской Америки часто появлялись на правом берегу Днепра, где проходит линия боевого соприкосновения. Однако на сегодняшний день их там не наблюдается.
«Сейчас (наемников) нет», — ответил на вопрос разведчик.Причины исчезновения «иностранного легиона» не приводятся. Вероятно, это связано с высокими потерями среди наемников или изменением тактики украинских сил. Российские военные продолжают мониторить ситуацию на правобережье.
Ранее сообщалось, что в Сумской области, в городе Путивль, появились группы испаноговорящих мародеров.