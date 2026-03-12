12 марта 2026, 07:15

Боец Викинг: иностранных наемников ВСУ в Херсоне больше нет

Фото: iStock/DmyTo

ВС РФ больше не фиксируют присутствия иностранных наемников в подконтрольной ВСУ части Херсона. Об этом заявил боец расчета БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Викинг.





По его словам, которые передает РИА Новости, ранее наемники из стран НАТО и Латинской Америки часто появлялись на правом берегу Днепра, где проходит линия боевого соприкосновения. Однако на сегодняшний день их там не наблюдается.

«Сейчас (наемников) нет», — ответил на вопрос разведчик.