Найдены первые тела погибших при крушении Ил-76 в радиусе 2 км от места падения

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Первые тела погибших при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области обнаружены в радиусе 1,5 – 2 километра от места падения самолёта. Об этом сообщает Baza.
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. При этом украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. По данным Генерального штаба Украины, судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300. Позже информация была удалена.
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Элина Позднякова