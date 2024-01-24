«Рассказывают правду»: Рогов объяснил, почему Зеленскому было выгодно подстрелить Ил-76

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В Белгородской области разбился российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли для обмена. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. На борту находились 65 военнопленных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По предварительным данным, все они погибли.
«Или они не знали [о пленных на борту] или готовились к этому специально, чтобы прекратить обмен. Потому что обмен режиму Зеленского крайне невыгоден. Люди, побывавшие в нашем плену, возвращаются и рассказывают правду о происходящем и о том, как с ними обращались. То есть вернувшиеся пленные не столько повышают боеспособность режима Зеленского и ВСУ, сколько наоборот, подрывают её изнутри правдой. Поэтому мы видим, что всё время шли провокации, срывы обменов. И этот случай не исключение», — сказал Рогов.
В сети появились первые кадры обломков военного самолёта Ил-76
По информации собеседника, для подрыва самолёта украинцы использовали американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Однако пока эти данные не подтверждены.
«Сейчас поступает информация, и я склонен ей доверять, о том, что удар был совершен из ЗРК “Патриот” с применением американского ПВО (противовоздушной обороны), которая была под покровом привезена в Харьковскую область. Украинские СМИ уже обрадовались и начали писать, что это они подстрелили. Но сейчас эту информацию чистят», — добавил эксперт.После трагедии Украина может начать спекулировать на этой теме в вопросах обмена пленными, уверен Рогов.
«Я думаю, что сейчас будут обвинения, что это Россия специально уронила самолёт, потому что там летели украинские герои. Их лицемерию, наглости, подлости и мерзости нет границ, и мы это прекрасно понимаем. Действовать надо очень жестко: бешеную гиену просто нужно пристреливать. Попытаться успокоить и приручить её невозможно по определению, она смертельно больна и опасна», — заключил Владимир Рогов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова