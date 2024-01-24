«Рассказывают правду»: Рогов объяснил, почему Зеленскому было выгодно подстрелить Ил-76

В Белгородской области разбился российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными, которых везли для обмена. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. На борту находились 65 военнопленных, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По предварительным данным, все они погибли.