На Украине признали, что сбили самолет со своими пленными в Белгородской области

Фото: istock / Gudella
Украинские военнослужащие взяли на себя ответственность за уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
По данным Генерального штаба Украины, что судно было сбито ракетой ЗРК «Patriot». Якобы, на нём перевозили снаряды для С-300.
Вместе с тем, данный борт не впервые использовался для транспортировки пленных и украинской стороне сообщили о том, кто находится на борту.
Второе судно, на котором перевозили ещё 80 военнопленных, срочно развернули в аэропорт вылета.
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Вместе с тем, данный борт не впервые использовался для транспортировки пленных и украинской стороне сообщили о том, кто находится на борту.
Напомним, военный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области примерно в 11 часов утра по московскому времени. Подробнее об инциденте читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак