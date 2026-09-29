НАТО отработала в Британии захват судна с экипажем из России
Военнослужащие НАТО провели у побережья Шотландии тренировку по захвату судна, где условную роль экипажа исполняли граждане России. Маневры прошли в рамках учений Exercise Strike Warrior под руководством Великобритании. Об этом сообщает газета Telegraph.
Участники учений смоделировали несколько эпизодов морского боя. Один из сценариев предполагал угрозу для фрегатов альянса во время их дозаправки с немецкого судна снабжения. По легенде, корабли могла атаковать авиация противника.
Португальские морские пехотинцы провели серию высадок с вертолетов. Десять военных спустились на палубу танкера-заправщика, взяли под контроль мостик и машинное отделение, после чего задержали участников условного экипажа.
В Exercise Strike Warrior приняли участие около 1,3 тысячи военнослужащих из нескольких государств НАТО.
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