На билбордах в Люберцах появились портреты ещё трёх ветеранов СВО
В городском округе Люберцы реализуют проект, посвящённый участникам спецоперации. На билбордах вдоль Октябрьского проспекта появились портреты ещё троих ветеранов СВО, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Это Виталий Солончуков, Владимир Талалаев и Дмитрий Созинов.
«Размещение портретов – знак уважения и признания заслуг ветеранов, а также напоминание о том, что герои живут рядом с нами и продолжают вносить вклад в развитие родного города», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Проект знакомит жителей с защитниками Отечества, которые по возвращении с передовой продолжают работать, профессионально развиваться и участвовать в гражданской жизни. Их истории служат примером мужества и стойкости для молодёжи и всех жителей округа.
Как отметили в администрации, в ближайшее время в округе появятся новые билборды с портретами ветеранов.