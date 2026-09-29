29 сентября 2026, 09:56

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают наносить системные удары по военной инфраструктуре противника на всех ключевых направлениях специальной военной операции. На передовых позициях расчеты РСЗО и операторы дронов ликвидировали склады боеприпасов, пункты управления БПЛА и живую силу противника. Одновременно штурмовые подразделения расширяют зону контроля: освобождено село Нововодяное в ДНР, установлен контроль над Уланово в Сумской области, продолжается сжатие кольца окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Охота на дроны ВСУ на Краснолиманском направлении Удары по складам ВСУ на Харьковском направлении «Град» сорвал управление дронами ВСУ в Сумской области Успехи группировки войск «Центр» Успехи группировки войск «Север»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Охота на дроны ВСУ на Краснолиманском направлении

Удары по складам ВСУ на Харьковском направлении

Фото: Минобороны РФ

«Град» сорвал управление дронами ВСУ в Сумской области

Успехи группировки войск «Центр»

Успехи группировки войск «Север»