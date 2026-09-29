Удары по тыловым объектам Украины, охота на дроны ВСУ и освобождение Нововодяного и Уланово: последние новости СВО на 29 сентября
Российские войска продолжают наносить системные удары по военной инфраструктуре противника на всех ключевых направлениях специальной военной операции. На передовых позициях расчеты РСЗО и операторы дронов ликвидировали склады боеприпасов, пункты управления БПЛА и живую силу противника. Одновременно штурмовые подразделения расширяют зону контроля: освобождено село Нововодяное в ДНР, установлен контроль над Уланово в Сумской области, продолжается сжатие кольца окружения украинских формирований на северо-востоке Харьковской области. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 129 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Смоленской областями, Республикой Крым и над акваторией Чёрного моря. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 29 сентября российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по логистическим центрам, портовой и транспортной инфраструктуре, а также судам, используемым ВСУ. В Киеве поражены локомотивное депо со складом ракет FP-5 «Фламинго», центры обработки данных «Бимобайл» и «Парковый».
В Киевской области уничтожен терминал «Белогородка», где производились и хранились беспилотники самолётного типа. В Одесской области выведена из строя подстанция «Усатово», ликвидирован цех производства БПЛА в Великодолинском, поражены объекты порта «Измаил» и сухогруз в порту «Одесса». Также на переходе в море уничтожён ещё один сухогруз с военным грузом.
Охота на дроны ВСУ на Краснолиманском направленииПодразделения беспилотных систем 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» ведут непрерывный поиск и ликвидацию разведывательных и ударных дронов украинских боевиков. Совместно с расчетами РЭБ и постами воздушного наблюдения бойцы обеспечивают постоянный контроль воздушного пространства и подавление вражеских аппаратов в своей зоне ответственности.
Согласно данным Минобороны РФ, в ходе очередного дежурства средства воздушной разведки своевременно выявили БПЛА самолетного и коптерного типа. На кадрах объективного контроля, переданных в реальном времени, операторы FPV-перехватчиков настигли вторгшиеся дроны противника, совершили таран и уничтожили их в воздухе.
Удары по складам ВСУ на Харьковском направленииРасчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки «Запад» минувшей ночью ликвидировал хранилище боеприпасов украинских формирований на Харьковском направлении. Воздушная разведка выявила объект по регулярной выгрузке снарядов в неэксплуатируемом строении. Сведения незамедлительно поступили на командный пункт артиллерийского дивизиона. Получив целеуказание, бойцы оперативно навели орудие и запустили 300-мм управляемые реактивные снаряды. Поражение подтвердила разведгруппа с помощью беспилотника.
«Град» сорвал управление дронами ВСУ в Сумской областиВ ходе боевых действий в зоне СВО в Сумской области расчётом РСЗО «Град» 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север», совместно с операторами БПЛА и разведывательными подразделениями, был нанесён точный залповый удар по территории в лесополосе, где противник разместил пункты управления дронами и сосредоточил живую силу. Координаты целей были оперативно выявлены воздушной разведкой и подтверждены средствами объективного контроля.
После получения данных для удара, расчёт РСЗО провёл залповый огонь, в результате которого были полностью уничтожены пункты управления беспилотниками противника, а также личный состав и оборудование. Уничтожение ключевых объектов управления БПЛА ВСУ привело к дезорганизации системы разведки противника на данном участке, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений ВС РФ вглубь вражеской обороны.
Успехи группировки войск «Центр»Бойцы группировки «Центр» освободили село Нововодяное в ДНР на Добропольском направлении СВО. Перед штурмом разведка выявила позиции ВСУ, после чего артиллерия и ударные дроны подавили огневые точки и пункты связи, лишив противника управления БПЛА. Малые штурмовые группы зачистили населённый пункт, а расчёты беспилотников обеспечивали поддержку с воздуха. Освобождение Нововодяного улучшило положение российских войск и создало условия для дальнейшего продвижения.
Успехи группировки войск «Север»Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области, одновременно расширяя внешнюю зону контроля. Внутри котла идут бои за сёла Нестерное, Лукашово, Грачевка и Рубленое. Также украинские подразделения ликвидируются в районах Варваровки, Черного, Нефедовки и Купино. За сутки потери ВСУ в окружении составили до 60 военнослужащих, два квадроцикла и один наземный робототехнический комплекс.
На внешнем периметре продолжаются бои за Приколотное. Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике трёх тяжёлых механизированных, двух механизированных, двух мотопехотных бригад, штурмового полка, бригады теробороны и бригады нацгвардии ВСУ в районах Слатино, Липцов, Питомника, Цуповки, Жукова Яра, Великого Бурлука, Михайловки, Кутузовки и Шестаково.
В Сумской области решительными действиями российских войск установлен контроль над селом Уланово. Огневому поражению подверглись подразделения и пункты управления БПЛА двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Кияницы, Хотеня и города Сумы.