Названа истинная цель Киева в диалоге с Россией и США

04 февраля 2026, 11:31

Экс-депутат Килинкаров: Украина намерена препятствовать переговорам в Абу-Даби

Фото: Istock/FabrikaCr

Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров считает, что заявление Владимира Зеленского об изменении формата переговоров может означать намерение Киева затянуть конфликт.





В беседе с «Газетой.Ru» Килинкаров пояснил, что делегация может саботировать решения, ведущие к завершению военных действий.

«Если исходить из того, что цель Зеленского затянуть конфликт и не допустить прекращения этой войны, по крайней мере в ближайшее время, то я понимаю так, что задача этой делегации будет участвовать в этих переговорах, но при этом саботировать все решения, которые могут привести к завершению [конфликта]», — заявил политик.