Названа истинная цель Киева в диалоге с Россией и США
Экс-депутат Килинкаров: Украина намерена препятствовать переговорам в Абу-Даби
Экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров считает, что заявление Владимира Зеленского об изменении формата переговоров может означать намерение Киева затянуть конфликт.
В беседе с «Газетой.Ru» Килинкаров пояснил, что делегация может саботировать решения, ведущие к завершению военных действий.
«Если исходить из того, что цель Зеленского затянуть конфликт и не допустить прекращения этой войны, по крайней мере в ближайшее время, то я понимаю так, что задача этой делегации будет участвовать в этих переговорах, но при этом саботировать все решения, которые могут привести к завершению [конфликта]», — заявил политик.При этом экс-депутат отметил, что часть украинской делегации готова к диалогу с Москвой, но остальные могут затягивать процесс по указанию Зеленского. Килинкаров связал такую позицию Киева со стратегией не допустить реализации американских планов по урегулированию до промежуточных выборов в США в 2026 году.