Участник спецоперации на Украине из Якутии ожил перед отправкой в морг
Участник специальной военной операции из Якутии пришёл в сознание в момент, когда его готовили к отправке в морг. Об этом сам военнослужащий рассказал журналистам «Комсомольской правды».
По словам бойца, он получил ранение от пули украинского снайпера. Мужчина вспоминает, что почувствовал сильный удар в спину, после чего всё происходящее стало для него «как в тумане». Медики зафиксировали у раненого отсутствие пульса и дыхания и решили, что он погиб. Однако спустя некоторое время военнослужащий неожиданно открыл глаза.
Как отмечается, медсестра, которая готовила мужчину к переводу в морг, потеряла сознание от шока. Врач тоже не сразу поверил в произошедшее, но оперативно направил бойца на экстренную операцию.
