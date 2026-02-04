04 февраля 2026, 09:21

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Торговлю людьми на Украине контролируют спецслужбы

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

На Украине уже давно процветает массовая торговля людьми. Такое заявление сделал бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.





По его словам, украинские спецслужбы никогда не стеснялись использовать женщин «с низкой социальной ответственностью» для получения закрытых сведений.





«Женщин с низкой социальной ответственностью всегда использовали во все времена все спецслужбы. На Украине это используется массово, особенно после 2014 года», — заявил Прозоров в интервью RT.