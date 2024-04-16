Названа причина срыва мирного диалога России и Украины

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Причина срыва диалога РФ и Украины — отказ Запада, пишет Foreign Affairs.
По данным журнала со ссылкой на проекты соглашений между Москвой и Киевом 2022 года, причиной срыва мирного российско-украинского диалога стал отказ Запада брать ответственность за обеспечение безопасности Украины.
Среди иных причин срыва переговоров издание называет уверенность президента Украины в победе с помощью западной техники и негативные настроения украинцев после событий в Буче и Ирпене.
Ранее сообщалось, что после возможного переизбрания на выборах президента в США экс-американский лидер Дональд Трамп может организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.
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Среди иных причин срыва переговоров издание называет уверенность президента Украины в победе с помощью западной техники и негативные настроения украинцев после событий в Буче и Ирпене.
Ранее сообщалось, что после возможного переизбрания на выборах президента в США экс-американский лидер Дональд Трамп может организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.
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Алёна Самарева