Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам, но не с Россией, поскольку Москва их не хочет. Об этом сообщает PBS.
Зеленский отметил, что Украина намерена обсуждать урегулирование конфликта с другими государствами, которые «действительно хотят мира». По словам украинского лидера, благодаря разведке, в том числе и американской, киевский режим осведомлен обо всем, что говорит российская сторона.
Зеленский добавил, что инициатива по мирному урегулированию должна исходить со стороны Киева, который, по его мнению, хочет завершения конфликта «справедливым миром».
Напомним, ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию конфликта на саммите в Швейцарии по Украине.
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Зеленский добавил, что инициатива по мирному урегулированию должна исходить со стороны Киева, который, по его мнению, хочет завершения конфликта «справедливым миром».
Напомним, ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев написал в своем Telegram-канале, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удастся продавить свои условия по урегулированию конфликта на саммите в Швейцарии по Украине.
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Екатерина Коршунова