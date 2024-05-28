Названа цель удара ВС РФ по подконтрольной Киеву Снигиревке

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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил удар ВС РФ по городу Снигирёвка, расположенному в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Взрывы с Снигирёвке были слышны в ночь с 9 на 10 мая.
По словам Матвийчука, Снигирёвка имеет оперативное, а не стратегическое значение. Вероятно, российское командование приняло решение ударить по этому населённому пункту из-за присутствия в нём подразделений ВСУ или огневых средств.
Он подчеркнул, что все удары наносятся с целью ликвидации угрозы. В первую очередь уничтожаются наиболее опасные объекты. Очевидно, при обстреле Снигирёвки преследовались те же цели.
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По словам Матвийчука, Снигирёвка имеет оперативное, а не стратегическое значение. Вероятно, российское командование приняло решение ударить по этому населённому пункту из-за присутствия в нём подразделений ВСУ или огневых средств.
Он подчеркнул, что все удары наносятся с целью ликвидации угрозы. В первую очередь уничтожаются наиболее опасные объекты. Очевидно, при обстреле Снигирёвки преследовались те же цели.
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Анастасия Чинкова